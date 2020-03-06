Чийгоз предостерег Зеленского от судьбы Януковича и призвал не сдавать национальные интересы Украины в угоду Путину
Власти должны внести изменения в Конституцию по поводу статуса Крыма как крымскотатарской автономии, а не помогать агрессору, восстанавливая водоснабжение на оккупированную территорию. Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз журналистам в Верховной Раде, пишет пресс-служба партии "ЕС".
"Чувствуется давление Путина, и эти месседжи, которые мы полгода слышим - это, на мой взгляд, какие-то договоренности, которых не знает общество. Господин премьер, Крым - это Украина. Быстро нужны изменения в Конституцию относительно статуса Автономной республики Крым. Это Украина", - сказал парламентарий.
Также Чийгоз подчеркнул, что срочно необходимо восстановить государственное финансирование крымскотатарского телеканала ATR.
"Быстро нужно внести в парламент закон для того, чтобы возобновить финансирование телеканала ATR. Это Украина", - подчеркнул он.
Народный депутат призвал президента Зеленского не идти путем Януковича и не сдавать национальные интересы Украины.
"Не пытайтесь идти по пути Януковича, очень плохо завершите этот путь", - подчеркнул Чийгоз.
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