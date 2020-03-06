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Espreso.tvОбществоЧерновчанке грозит штраф за распространение слухов о коронавирусе

Черновчанке грозит штраф за распространение слухов о коронавирусе

Общаясь с журналистами, женщина распространила ложную информацию о COVID-19 - заболевание, вызванное новым коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и других негативных последствий", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

 

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