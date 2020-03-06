Британская рок-группа Genesis объявила о воссоединении через 13 лет после последнего выступления
6 марта, 2020, 15:11
Участники известной британской рок-группы Genesis воссоединятся, чтобы в этом году отправиться в большой концертный тур по Великобритании и Ирландии
Об этом сообщает The Guardian .
"Британская прог-рок-группа Genesis объявил о воссоединении для серии концертов в британских стадионах в ноябре и декабре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время участники группы будут готовиться к серии концертов, которые запланированы на осень.
Затем музыканты отправятся в гастрольный тур, получивший название Last Domino.
Рок-группа также заявила, что к ним присоединится 18-летний сын Фила Коллинза Николас, который, как и его отец, будет играть на ударных.
- Напомним, группа Genesis был создан в 1967 году и играл музыку в стиле прогрессивный рок. Коллектив отмечен множеством престижных наград, в том числе "Грэмми". Последний раз они выступали вместе 13 лет назад.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-