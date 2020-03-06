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Espreso.tvМирБританская рок-группа Genesis объявила о воссоединении через 13 лет после последнего выступления

Британская рок-группа Genesis объявила о воссоединении через 13 лет после последнего выступления


фото: gettyimages
Участники известной британской рок-группы Genesis воссоединятся, чтобы в этом году отправиться в большой концертный тур по Великобритании и Ирландии

Об этом сообщает The Guardian .

"Британская прог-рок-группа Genesis объявил о воссоединении для серии концертов в британских стадионах в ноябре и декабре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время участники группы будут готовиться к серии концертов, которые запланированы на осень.

Затем музыканты отправятся в гастрольный тур, получивший название Last Domino.

Рок-группа также заявила, что к ним присоединится 18-летний сын Фила Коллинза Николас, который, как и его отец, будет играть на ударных.

  • Напомним, группа Genesis был создан в 1967 году и играл музыку в стиле прогрессивный рок. Коллектив отмечен множеством престижных наград, в том числе "Грэмми". Последний раз они выступали вместе 13 лет назад.

 

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