Британская рок-группа Genesis объявила о воссоединении через 13 лет после последнего выступления

6 марта, 2020, 15:11

Участники известной британской рок-группы Genesis воссоединятся, чтобы в этом году отправиться в большой концертный тур по Великобритании и Ирландии

Об этом сообщает The Guardian .

"Британская прог-рок-группа Genesis объявил о воссоединении для серии концертов в британских стадионах в ноябре и декабре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время участники группы будут готовиться к серии концертов, которые запланированы на осень.

Затем музыканты отправятся в гастрольный тур, получивший название Last Domino.

Рок-группа также заявила, что к ним присоединится 18-летний сын Фила Коллинза Николас, который, как и его отец, будет играть на ударных.