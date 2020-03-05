Зеленский вместе с Аваковым и Даниловым в Новых Санжарах встретил с обсервации эвакуированных из Китая граждан

5 марта, 2020, 12:57

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Хочу поблагодарить вас, что вы выдержали эти две недели. Молодцы. Всем желаем здоровья. Хочу поблагодарить всю группу, скажем так," быстрого реагирования ". Хочу поблагодарить Нацгвардию, МВД, министра и главу Полтавской ОГА. Его проверило это событие. Наконец можем понимать, что в этой области точно у нас крепкий парень. Также Минздраву хочу поблагодарить, нашей прекрасной даме Скалецкой ", - сказал Зеленский.

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Также президент призвал украинцев "побыть немножко в Украине" и не ехать за границу из-за угрозы коронавируса.

"Побудьте немного в Украине. Это очень важно. Мне кажется, что сейчас то время, когда можно заниматься туризмом внутри нашей страны. Даже по сравнению со многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев и мы это контролируем", - сказал Зеленский.

В визите главы государства в Новые Санжары также приняли участие глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Алексей Данилов.