Зеленский вместе с Аваковым и Даниловым в Новых Санжарах встретил с обсервации эвакуированных из Китая граждан
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Хочу поблагодарить вас, что вы выдержали эти две недели. Молодцы. Всем желаем здоровья. Хочу поблагодарить всю группу, скажем так," быстрого реагирования ". Хочу поблагодарить Нацгвардию, МВД, министра и главу Полтавской ОГА. Его проверило это событие. Наконец можем понимать, что в этой области точно у нас крепкий парень. Также Минздраву хочу поблагодарить, нашей прекрасной даме Скалецкой ", - сказал Зеленский.
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Также президент призвал украинцев "побыть немножко в Украине" и не ехать за границу из-за угрозы коронавируса.
"Побудьте немного в Украине. Это очень важно. Мне кажется, что сейчас то время, когда можно заниматься туризмом внутри нашей страны. Даже по сравнению со многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев и мы это контролируем", - сказал Зеленский.
В визите главы государства в Новые Санжары также приняли участие глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев с Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев с китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского .
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- Зеленский заявил , что эвакуированы будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
- В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали .
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