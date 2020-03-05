Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Полтавщину и посетит Новые Санжары, - ОПУ

5 марта, 2020, 11:52

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.

Кроме того, он встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Также Зеленский посетит Медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.