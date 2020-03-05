Зеленский получил такое задание от Путина, - Чорновол о своем подозрении за Майдан
Об этом она заявила во время митинга на Майдане, передает Еспресо.TV.
"У меня есть информация о том, что сейчас под руководством заместителя руководителя ГБР Бабикова следственные группы работают над тем, чтобы посадить майдановцев. В частности, я имею информацию и о себе - мне уже готово подозрение за Майдан. Сейчас избирается удобное время, чтобы мне его вручить, взять меня под стражу и т.д. Но дело не во мне. Дело в нашей стране. То, что сейчас делает Бабиков, адвокат Януковича, он делает не по собственной инициативе и даже не по инициативе одного из кураторов ГБР Портнова. Даже по инициативе своего клиента Януковича. Он это делает потому, что такую задачу ему поставил президент Украины Зеленский. В свою очередь президент Украины Зеленский такую задачу получил от президента государства-агрессора Владимира Путина", - заявила Чорновол.
По ее словам, это происходит по заказу Путина, поставившего Зеленскому условие, что после того, как тот дискредитирует память о Майдане будут проводиться переговоры о "мирном плане", а на самом деле - о капитуляции Украины.
"И Зеленский сейчас начал выполнять задачи Путина. Именно поэтому руководителем ГБР был поставлен адвокат Януковича Бабиков. Именно идеологически именно Бабиков и готов, и профессионально подкован, чтобы сделать это дело - дискредитировать память о Майдане. Иными словами переписать украинскую историю", - сказала Чорновол.
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