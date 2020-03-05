Зеленский получил такое задание от Путина, - Чорновол о своем подозрении за Майдан

5 марта, 2020, 16:35

Нардеп Украины VIII созыва Татьяна Чорновол рассказала, что следственные группы якобы работают над тем, чтобы посадить майдановцев

Об этом она заявила во время митинга на Майдане, передает Еспресо.TV.

"У меня есть информация о том, что сейчас под руководством заместителя руководителя ГБР Бабикова следственные группы работают над тем, чтобы посадить майдановцев. В частности, я имею информацию и о себе - мне уже готово подозрение за Майдан. Сейчас избирается удобное время, чтобы мне его вручить, взять меня под стражу и т.д. Но дело не во мне. Дело в нашей стране. То, что сейчас делает Бабиков, адвокат Януковича, он делает не по собственной инициативе и даже не по инициативе одного из кураторов ГБР Портнова. Даже по инициативе своего клиента Януковича. Он это делает потому, что такую задачу ему поставил президент Украины Зеленский. В свою очередь президент Украины Зеленский такую задачу получил от президента государства-агрессора Владимира Путина", - заявила Чорновол.

По ее словам, это происходит по заказу Путина, поставившего Зеленскому условие, что после того, как тот дискредитирует память о Майдане будут проводиться переговоры о "мирном плане", а на самом деле - о капитуляции Украины.

"И Зеленский сейчас начал выполнять задачи Путина. Именно поэтому руководителем ГБР был поставлен адвокат Януковича Бабиков. Именно идеологически именно Бабиков и готов, и профессионально подкован, чтобы сделать это дело - дискредитировать память о Майдане. Иными словами переписать украинскую историю", - сказала Чорновол.