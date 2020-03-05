Зеленский боится оппозиции, а больше всего - ее лидера Петра Порошенко, - Виктория Сюмар

5 марта, 2020, 17:34

Президент Зеленский боится лидера оппозиции, пятого президента Украины Петра Порошенко, а потому пытается уничтожить его через политически мотивированные уголовные расследования

Такое мнение высказала депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар в комментарии телеканалу "Прямой".

"Наверное, это страх политической конкуренции, в первую очередь. И желание зачистить как информационное, так и политическое поле от тех политиков, которые могут быть эффективными, которые могут двигать Украину в сторону интеграции с Европейским Союзом, и которые имеют соответствующие политические команды, способные изменить ситуацию в стране ", - отметила Виктория Сюмар.

"Хочется истребить все оппозиционное поле, и в первую очередь лидера оппозиции, которым очевидно сегодня является Петр Порошенко. Именно поэтому его пытаются зачистить путем политически мотивированных преследований", - подчеркнула представитель "Европейской Солидарности".

По ее словам, заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о причинах недовольства работой Генерального прокурора Рябошапки только подтверждают этот тезис.

"Думаю, что это признание Арахамии абсолютно красноречиво - когда с одной стороны все говорят: мы не вмешиваемся в деятельность независимых правоохранительных органов, но увольняем Генерального прокурора, потому что он отказывается подписывать абсолютно абсурдные подозрения", - добавила она.

Виктория Сюмар подчеркнула, что пятый Президент Украины Петр Порошенко выполнял свои конституционные полномочия, а теперь ему пытаются вручить подозрение о том, что он захватывал государственную власть в Украине.

"Это просто смешно звучит. Иначе, чем со смехом и иронией об этом говорить нельзя. Как законно избранный президент может захватывать власть? При таком подходе Владимир Зеленский ее захватил уже миллион раз, на самом деле, и об этом признался даже публично", - добавила депутат.

"Ни категориями права, ни категориями политики никто не думает", - подчеркнула представитель "Европейской Солидарности".

"Президент вчера призвал здесь, на трибуне, иметь память. Но мне кажется, что у них самих с исторической памятью совсем и совсем плохо. Забыли и пример Кучмы, и пример Януковича - и все наступают на их грабли", - отметила Виктория Сюмар.