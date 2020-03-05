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Espreso.tvОбществоЗеленскому продемонстрировали спецвертолет: заместителя Ермака упаковали в капсулу

Зеленскому продемонстрировали спецвертолет: заместителя Ермака упаковали в капсулу


фото: Офіс президента
На Полтавщине президент Украины Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который с сегодняшнего дня вступает в дежурство на базе ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Вертолет оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой. Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием", - говорится в сообщении.

Медики продемонстрировали президенту порядок действий при эвакуации и перевозке пациентов. В качестве добровольца медикам помогал заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.
Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами.

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