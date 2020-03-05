За последние три года добыча угля в Украине упала почти вдвое: а господдержка выросла в 3,7 раза
5 марта, 2020, 11:11
В течение 2016-2019 годов добыча угля на государственных шахтах уменьшился с 6,7 млн тонн до 3,5 млн тонн. При этом размер дотации на 1 тонну угольной продукции вырос почти в 3,7 раза
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Facebook .
"На государственных угольных предприятиях Украины в период с 2016 года по 2019 год добыча уменьшилась почти в два раза: с 6,7 млн тонн до 3,5 млн тонн, а дотация на 1 тонну угольной продукции возросла почти в 3,7 г. . - с 246 грн на 1 тонну в 2016 году до 908 грн на 1 тонну в 2019 году ", - говорится в сообщении.
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