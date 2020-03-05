Из-за распространения коронавируса в Украине введут ограничения на массовые мероприятия, - Ляшко

5 марта, 2020, 13:16

В ближайшее время из-за коронавируса в Украине начнут вводить ограничительные меры

Об этом в Новых Санжарах заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .

По его словам, ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - заявил Ляшко.