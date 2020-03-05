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Espreso.tvОбществоИз-за распространения коронавируса в Украине введут ограничения на массовые мероприятия, - Ляшко

Из-за распространения коронавируса в Украине введут ограничения на массовые мероприятия, - Ляшко


фото: kmu.gov.ua
В ближайшее время из-за коронавируса в Украине начнут вводить ограничительные меры

Об этом в Новых Санжарах заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .

По его словам, ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - заявил Ляшко.

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