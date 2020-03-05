Воздушные путешествия по зоне отчуждения: в Чернобыле появятся новые маршруты для туристов

5 марта, 2020, 18:36

ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" планирует в 2020 году открыть несколько новых туристических маршрутов в Чернобыльской зоне, в частности воздушные путешествия

Об этом Сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Обычно зимой туристов приезжает меньше, но в этом году очень комфортные погодные условия, поэтому мы не почувствовали существенного спада. Кроме того, постоянное развитие инфраструктуры способствует быстрому и комфортному пребыванию в зоне отчуждения. Учитывая тренд, который наблюдается в феврале, считаем, что в 2020 году будет туристический бум в Чернобыль. Чтобы удовлетворить спрос посетителей, мы подготовили к началу сезона несколько новых маршрутов, в частности откроем и воздушные путешествия по зоне отчуждения", - рассказывает помощник директора ГП" ЦОТИЗ "Кирилл Гарник.

С начала года Чернобыльскую зону отчуждения посетили более 10 тысяч человек, а именно: в январе - 4470, в феврале - 6210. По сравнению с началом прошлого года - это вдвое больше. А с 2017 года количество людей, которые побывали в Чернобыле, увеличилось в 5 раз.

За 2019 год Чернобыльскую зону отчуждения посетили 124 тысячи человек.