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Espreso.tvОбществоВо Франции сошел с рельсов скоростной поезд, более 20 пострадавших

Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд, более 20 пострадавших


фото: reuters
Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV Страсбург-Париж, в результате чего пострадал 21 человек

Об этом сообщает Europe1.

Как отмечается, электровоз и несколько вагонов поезда на полном ходу сошли с рельсов, но сохранили вертикальное положение. Всего в поезде было 300 человек. По предварительной инфоормации, авария произошла из-за оседания почвы под железнодорожным полотном.

После того, что произошло, железнодорожное сообщение между Страсбургом и Парижем было временно приостановлено.

Напомним, в австралийском штате Виктория поезд сошел с рельсов, в результате погибли как минимум два человека.

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