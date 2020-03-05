Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд, более 20 пострадавших
5 марта, 2020, 15:22
Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV Страсбург-Париж, в результате чего пострадал 21 человек
Об этом сообщает Europe1.
Как отмечается, электровоз и несколько вагонов поезда на полном ходу сошли с рельсов, но сохранили вертикальное положение. Всего в поезде было 300 человек. По предварительной инфоормации, авария произошла из-за оседания почвы под железнодорожным полотном.
После того, что произошло, железнодорожное сообщение между Страсбургом и Парижем было временно приостановлено.
Напомним, в австралийском штате Виктория поезд сошел с рельсов, в результате погибли как минимум два человека.
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