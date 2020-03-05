В "Слуге народа" назвали кандидатуру на министра образования. ДОКУМЕНТ
5 марта, 2020, 14:04
В парламентской фракции "Слуга народа" продолжается сбор подписей о внесении кандидатуры нардепа Юлии Гришиной на пост министра образования
Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.
"Фракция видит министром образования - коллегу по парламенту, доктора наук, профессора - Юлию Гришину. Сейчас идет сбор подписей", - написал он.
Юлия Гришина - доктор юридических наук, профессор Национального университета им. Тараса Шевченко, является председателем подкомитета по вопросам высшего образования в ВР.
Окончила юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко.
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