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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" назвали кандидатуру на министра образования. ДОКУМЕНТ

В "Слуге народа" назвали кандидатуру на министра образования. ДОКУМЕНТ


фото: interfax.com.ua
В парламентской фракции "Слуга народа" продолжается сбор подписей о внесении кандидатуры нардепа Юлии Гришиной на пост министра образования

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.

"Фракция видит министром образования - коллегу по парламенту, доктора наук, профессора - Юлию Гришину. Сейчас идет сбор подписей", - написал он.

Юлия Гришина - доктор юридических наук, профессор Национального университета им. Тараса Шевченко, является председателем подкомитета по вопросам высшего образования в ВР.

Окончила юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко.

 

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