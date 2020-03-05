В "ЛНР" осудили женщину на 12 лет за якобы госизмену
5 марта, 2020, 15:40
В "ЛНР" женщину приговорили к 12 годам тюремного заключения за "государственную измену"
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-служб "МГБ ЛНР".
"Верховный суд Луганской народной республики признал гражданку республики Попову Алевтину Анатольевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР ("государственная измен "). Поповой назначен минимальный срок наказания - 12 лет лишения свободы", - сообщили "Интерфаксу".
Женщину обвиняют в том, что она по заданию Службы безопасности Украины собирала сведения о нынешних и бывших военных и чиновниках "республики", подбирала среди них "кандидатов на вербовку, с последующим их использованием в качестве агентов или участников в программе" Тебя ждут дома".
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