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Espreso.tvОбществоВ "ЛНР" осудили женщину на 12 лет за якобы госизмену

В "ЛНР" осудили женщину на 12 лет за якобы госизмену

В "ЛНР" женщину приговорили к 12 годам тюремного заключения за "государственную измену"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-служб "МГБ ЛНР".

"Верховный суд Луганской народной республики признал гражданку республики Попову Алевтину Анатольевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР ("государственная измен "). Поповой назначен минимальный срок наказания - 12 лет лишения свободы", - сообщили "Интерфаксу".

Женщину обвиняют в том, что она по заданию Службы безопасности Украины собирала сведения о нынешних и бывших военных и чиновниках "республики", подбирала среди них "кандидатов на вербовку, с последующим их использованием в качестве агентов или участников в программе" Тебя ждут дома".

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