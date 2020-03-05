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Espreso.tvОбществоВ Николаеве пассажир разбил лицо водителю во время движения автобуса

В Николаеве пассажир разбил лицо водителю во время движения автобуса


фото: tsn
Причиной стало то, что водитель отказался остановить автобус №91 в месте, которое отсутствует в паспорте маршрута

Об этом сообщает КП "Николаевпастранс" на странице Facebook.

"Отказ водителя разозлил пассажира. Он ударил водителя и разбил ему лицо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажир потребовал от водителя сделать остановку в месте, которое отсутствует в паспорте маршрута.

Сразу же после этого водитель остановил транспорт, высадил всех пассажиров и поехал в автопарк, где и рассказал об инциденте.

Сейчас правоохранители устанавливают личность хулигана и проводят мероприятия по его розыску.

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