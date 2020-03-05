В Конгрессе США готовят закон об ответственности РФ за нарушение прав человека в ОРДЛО и Крыму

5 марта, 2020, 09:29

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект "О поддержке религиозной свободы в Украине", имеющий целью борьбу с нарушениями Россией прав человека на оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает "Голос Америки" .

"Россия осуществила грубые нарушения религиозных свобод на тех территориях. В частности это заключение, пытки, принудительная госпитализация в учреждения для душевнобольных, и больше. И это в то время, когда 13 тыс. граждан погибли во время конфликта в регионе Донбасса. По законам по военных конфликтов, включая Женевской конвенции РФ ответственная за нарушение религиозных свобод на территории, которую она оккупировала контролирует ", - заявил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

В случае одобрения законопроекта Конгрессом президент США должен будет учитывать нарушения религиозных свобод на оккупированных территориях Украины при принятии решений по определению России страной, которая вызывает особое беспокойство.

"Когда американское правительство будет принимать решение, определить Россию как страну, которая вызывает особую обеспокоенность из-за нарушения религиозных свобод, американские чиновники должны также будут принимать во внимание преследования русскими религиозных групп, находящихся на украинском территориях, оккупированных или контролируемые Россией", - пояснил конгрессмен Майкл Маккол.

Законопроект обязывает правительство США осуществить определенные шаги по стране, которая нарушает религиозные свободы - публичное осуждение, отмена культурных и научных обменов, государственных и других визитов, отмена или приостановление помощи со стороны правительства США, частных и международных институтов, введение санкций.

Документ также определяет, что Россия несет ответственность за нарушение религиозных свобод на территориях, которые она контролирует, а не только в рамках ее границ.

"Этот законопроект позволит президенту США принимать во внимание нарушение Россией религиозных свобод не только на российской территории, но и на территории Украины, которую Россия оккупировала или контролирует через вооруженные формирования, которыми она управляет. Этот законопроект является сильным и четким сигналом Москве: США потребуют от вас ответственности за нарушение вами прав человека и религиозных свобод в Украине. Мы продолжим быть рядом с храбрым народом Украины, и всеми людьми, которые любят свободу ", - сказал Джо Уилсон.

Американские законодатели считают, что этот документ позволит правительству принять конкретные шаги по защите религиозных свобод в Украине.

"Мы ударим в ответ против тиранического российского режима, который постоянно нарушает права человека, религиозных институтов на территории Украины, которую россияне оккупировали. На территории, которую они украли у Украины после вторжения в Крым в 2014 году", - заявил конгрессмен Скотт Перри.

В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео определил Россию как страну, которая находится под особым наблюдательными за значительных нарушений.