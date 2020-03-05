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Espreso.tvОбществоВ Каннах из-за коронавируса отменили международную выставку аудиовизуального контента MipTV

В Каннах из-за коронавируса отменили международную выставку аудиовизуального контента MipTV

Во французских Каннах из-за коронавируса отменили одну из ведущих международных выставок аудиовизуального контента MipTV

Об этом сообщает издание Deadline .

Мероприятие должно было с 30 марта по 2 апреля. Организаторы отметили, что все касаются MipTV мероприятия также отменили.

Указанные предостережения решили принять после того, как правительство Франции запретило массовые мероприятия с участием более 5 тыс. человек из-за эпидемии коронавируса в мире.

"Многие наши клиенты выражают обеспокоенность путешествия в это время. Перепланировка MipTV на ближайшие месяцы невозможна, поэтому целесообразно отменить MipTV в 2020 году", - сказал генеральный директор крупнейшего европейского музыкального ярмарке MIDEМ Пол Зилка.

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