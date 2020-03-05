В Каннах из-за коронавируса отменили международную выставку аудиовизуального контента MipTV
5 марта, 2020, 09:57
Во французских Каннах из-за коронавируса отменили одну из ведущих международных выставок аудиовизуального контента MipTV
Об этом сообщает издание Deadline .
Мероприятие должно было с 30 марта по 2 апреля. Организаторы отметили, что все касаются MipTV мероприятия также отменили.
Указанные предостережения решили принять после того, как правительство Франции запретило массовые мероприятия с участием более 5 тыс. человек из-за эпидемии коронавируса в мире.
"Многие наши клиенты выражают обеспокоенность путешествия в это время. Перепланировка MipTV на ближайшие месяцы невозможна, поэтому целесообразно отменить MipTV в 2020 году", - сказал генеральный директор крупнейшего европейского музыкального ярмарке MIDEМ Пол Зилка.
- Напомним, по состоянию на четверг, 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек , общее количество инфицированных достигло 95416 человек 53278 человек выздоровели после заражения коронавируса.
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