В День добровольца ветераны пойдут к российскому посольству
5 марта, 2020, 17:08
14 марта в 18:00 в Киеве ветераны российско-украинской войны проведут марш ко Дню украинского добровольца
Об этом говорится в анонсе события на странице в Facebook.
"Мы не колеблясь стали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших побратимов. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украину к капитуляции", - говорится в сообщении.
Ветераны призывают присоединяться к событию всех неравнодушных украинцев, чтобы дать понять власти, что капитуляция не пройдет.
Марш начнется в 18:00 от стадиона ЦСКА.
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