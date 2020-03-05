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Espreso.tvОбществоВ День добровольца ветераны пойдут к российскому посольству

В День добровольца ветераны пойдут к российскому посольству


фото: ukrinform
14 марта в 18:00 в Киеве ветераны российско-украинской войны проведут марш ко Дню украинского добровольца

Об этом говорится в анонсе события на странице в Facebook.

"Мы не колеблясь стали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших побратимов. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украину к капитуляции", -  говорится в сообщении.

Ветераны призывают присоединяться к событию всех неравнодушных украинцев, чтобы дать понять власти, что капитуляция не пройдет.

Марш начнется в 18:00 от стадиона ЦСКА.

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