В День добровольца ветераны пойдут к российскому посольству

Об этом говорится в анонсе события на странице в Facebook.

"Мы не колеблясь стали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших побратимов. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украину к капитуляции", - говорится в сообщении.

Ветераны призывают присоединяться к событию всех неравнодушных украинцев, чтобы дать понять власти, что капитуляция не пройдет.

Марш начнется в 18:00 от стадиона ЦСКА.