Узбекистан и Беларусь намерены принять гемблинговое законодательство

5 марта, 2020, 11:48

Парламентарии этих стран заинтересованы в установлении единых правил игры для игорной индустрии

СМИ Узбекистана и Беларуси независимо друг от друга сообщают об инициативе власть имущих разработать гемблинговое законодательство, призванное урегулировать рынок азартных игр в этих государствах. Речь идет не только о казино онлайн, но и настоящих игорных заведений, работающих на базе шикарных отелей в курортных городах.

По данным Журабека Ахмедова, представляющего узбекский департамент, занимающийся проблемами туризма, подготовка законодательной базы для создания игорной зоны в Узбекистане будет завершена в 2020 году.

Сама игорная зона планируется к размещению в узбекской Республике Каракалпакстан, в 13-тысячном городе Муйнак. На данный момент этот город, расположенный на берегу высохшего Аральского моря, представляет собой объект туризма, который интересен своими современными и апокалиптичными пейзажами. Чтобы туристы могли оставить как можно больше денег в Узбекистане, к их услугам планируют отстроить настоящий узбекский Лас-Вегас – со всей игорной и отельной инфраструктурой.

По данным Ахмедова, в данный момент проводится активная работа над созданием законодательной базы, которая позволит развивать в стране игорный бизнес. Действующие нормы не обеспечивают возможность создавать ИРКЗ на территории государства. Государственный комитет, в ведении которого находится сфера развития туризма, уже разработал ряд необходимых мер.

А то же время информагентство БЕЛТА сообщает, что в Беларуси намерены тоже заняться легализацией игорных заведений. Это касается и онлайн-казино, и букмекерских контор. Однако подход к этому донельзя практичный – ожидается, что в Беларуси появится единый государственный оператор-монополист, который будет иметь единоличное право заниматься гемблингом. Соответственно, все средства от игорной деятельности будут поступать в бюджет государства.

Министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко уже заявил, что к следующему году соответствующая законодательная база может быть принята.