Умер бывший генсек ООН, который руководил организацией в конце "холодной войны"
5 марта, 2020, 09:06
В возрасте 100 лет в Перу скончался бывший генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр
Об этом сообщает Радио Свобода
Он занимал должность в период с 1981 до 1991 года.
Перес де Куэльяр возглавлял Организацию Объединенных Наций в период восьмилетней войны между Ираном и Ираком и гражданской войны в Эль-Сальвадор и выступал посредником в мирных переговорах.
В 1973-1974 годах Хавьер Перес де Куэльяр работал председателем Совета безопасности ООН. 1975-1977 годы он провел постоянным представителем Организации Объединенных Наций на Кипре.
В 2000-2001 годах Перес де Куэльяр работал премьер-министром Перу.
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