Умер бывший генсек ООН, который руководил организацией в конце "холодной войны"

5 марта, 2020, 09:06

В возрасте 100 лет в Перу скончался бывший генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр

Об этом сообщает Радио Свобода

Он занимал должность в период с 1981 до 1991 года.

Перес де Куэльяр возглавлял Организацию Объединенных Наций в период восьмилетней войны между Ираном и Ираком и гражданской войны в Эль-Сальвадор и выступал посредником в мирных переговорах.

В 1973-1974 годах Хавьер Перес де Куэльяр работал председателем Совета безопасности ООН. 1975-1977 годы он провел постоянным представителем Организации Объединенных Наций на Кипре.

В 2000-2001 годах Перес де Куэльяр работал премьер-министром Перу.