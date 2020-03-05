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Espreso.tvОбществоУманский официально начал работу в должности министра финансов

Уманский официально начал работу в должности министра финансов


фото: reuters
Игорь Уманский приступил к исполнению обязанностей министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля

Об этом говорится в сообщении прессслужбы Министерства финансов Украины.

Сообщается, что 5 марта 2020 года экс-министр финансов Оксана Маркарова представила коллективу Министерства финансов нового руководителя Минфина Игоря Уманского.

"Верховная Рада Украины приняла решение о назначении Игоря Уманского на должность министра финансов 4 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отметим, Уманский является кандидатом экономических наук и одним из основных консультантов президента Владимира Зеленского.

Также он работал в Министерстве экономики, Национальном банке Украины, заместителем председателя правления "Укртранснафты", заместителем председателя Государственного ипотечного учреждения, заместителем председателя Госагентства по инвестициям и инновациям.

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