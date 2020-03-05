Украина хочет заключить долгосрочный контракт на поставку американского газа через Польшу
Об этом в интервью УНИАН рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды в правительстве Алексея Гончарука Алексей Оржель.
"США заинтересованы сделать портфель таких заказов. Есть спотовые рынки, а есть стратегические, геополитические рынки. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт ... Для нас - это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши ", - сказал министр.
Он отметил, что такой долгосрочный контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией.
"Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно, от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставки из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу ", - сказал он.
При этом министр не стал раскрывать подробности об объемах закупки, отметив лишь, что они будут большими.
Напомним, Украина, Польша и США 31 августа подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит газотранспортные системы.
11 ноября д о польского LNG-терминала прибыло судно с американским газом для Украины.
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG 15 ноября сообщила "Газпром", Польша разрывает Ямальский контракт и с 2023 прекращает покупку российского газа.
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