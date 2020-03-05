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Espreso.tvОбществоУбрали черный: BMW сменила логотип впервые за 23 года

Убрали черный: BMW сменила логотип впервые за 23 года

Впервые с 1997 немецкий автопроизводитель BMW сменил логотип

Об этом сообщается на сайте BMW в материале об истории бренда.

Компания упростила логотип, лишив черной заливки внешнего круга. Основные цвета теперь - только синий и белый.

По замыслу компании новый логотип нацелен на привлечение внимания молодых покупателей, которые хорошо разбираются в цифровых технологиях.

"BMW становится" брендом отношений ", а новый" прозрачный "логотип должен символизировать открытость и ясность", - заявил старший вице-президент компании Йенс Тимер.

Первым получил новый логотип электрокар BMW Concept i4, который составит конкуренцию Tesla Model 3. Автомобиль представили 3 марта, а его серийная версия появится в 2021 году.

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