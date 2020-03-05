У киевского вокзала уже второй раз "расчистят" территорию от МАФов, - "Укрзализныця"
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"До конца недели Укрзализныця начнет вторую масштабную волну демонтажа МАФов на станции Киев-Пассажирский. Ликвидации подлежат 26 торговых точек на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала".
В УЗ заявили, что в прошлом году ликвидировали 10 киосков на Вокзальной площади.
Теперь компания планирует снести еще 10 МАФов, расположенных на площади у западного подземного перехода и еще 16 точек - в конкорсе, который соединяет Центральный и Южный вокзалы.
Под ликвидацию попадают торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив.
В Укрзализныце сообщили, что МАФы, которые останутся на вокзале, будут реконструированы и приведены к единому стилю.
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