Тренер Лопеса заявил, что ему стыдно за слова Ломаченко

5 марта, 2020, 13:04

Тренер соперника Василия Ломаченко американца Теофимо Лопеса заявил, что ему стыдно за слова украинского боксера о предстоящем поединке

Об этом сообщает Vringe.com.

По словам отца и тренера американца - Теофимо Лопеса-старшего, ему стыдно за заявление Василия Ломаченко о том, что промоутерская компания обоих боксеров - Top Rank - заинтересована в победе его соперника, с которого хотят сделать суперзвезду.

"Команде Василия нужно заткнуть его, потому что когда он говорит, то выдает много секретов. Они спросили его:" Кого хочет видеть победителем Top Rank?". И он сказал:" Конечно, Теофимо, потому что если он выиграет, то будет суперзвездой ". Ты не должен говорить такие вещи, потому что это уязвимость. Никогда не нужно унижать себя как бойца. Надо всегда говорить:" я лучший ". Когда я вижу такие вещи, мне стыдно за него. мне действительно стыдно за этого парня", - сказал Лопес- старший.

Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). В его боя с обладателем пояса IBF (Международной боксерской федерации) Лопесом определится абсолютный чемпиона мира.