Трамп: вопрос действий Байдена в Украине станет ключевым во время предвыборной кампании в США
Об этом он сказал в интервью Fox News, комментируя вопрос действий Байдена в Украине, в то время, когда его сын Хантер занимал высокую должность в компании Burisma.
Он назвал деятельность семьи Байден в Украине "чистой коррупцией".
"Я все время буду об этом говорить, потому что я не вижу для них выхода я не вижу, как они могут ответить на эти вопросы... Это было чистой коррупцией", - добавил Трамп.
Трамп выразил сожаление, что во время дебатов среди кандидатов Демократической партии, этот вопрос почти не поднимался.
"Этот вопрос не фигурирует в кампании демократов. Они не хотят его поднимать... Такого не произойдет с республиканцами, я вас уверяю", - отметил он.
Напомним, 26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
Из-за возможноего давления на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена Палата представителей начала процедуру импичмента против президента Дональда Трампа, однако он был оправдан в Сенате.
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