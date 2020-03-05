Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании в отдельных областях
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.
"Но кто находится в западных областях, то там свежее +7...+11 градусов. Одевайтесь теплее. В дальнейшем теплая погода в Украине удержится, но 8 марта на западе так и останется холодная погода, еще похолодает и на севере, довольно существенно", - предупредила синоптик.
Дождей серьезных 6 марта в большинстве областей Украины не предвидится, поскольку будет преобладать антициклональний характер погоды, восточный антициклон пока будет сдерживать западную влагу.
В Киеве 6 марта осадков не будет, разве что утром дождевые капли прольются на отдельные районы столицы.
Температура воздуха завтра днем будет колебаться около +11...+13 градусов.
В субботу, 7 марта, дожди появятся в западных и северных областях Украины.
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