Шварценеггер судится с российской компанией, создавшей робота-няню с его лицом

5 марта, 2020, 16:25

Арнольд Шварценеггер намерен отсудить $10 млн у российского производителя роботов Promobot за неоднократное использование его образа для продвижения компании. Речь идет о роботе-няне

Стартап "одолжил" лицо и голос актера для для модели Robo-C, пишет издание TMZ.

Согласно иску, Арнольд не давал компании разрешения использовать свое лицо и голос для рекламы, так как "такая деятельность уменьшает его с трудом заработанную и заслуженную репутацию кинозвезды". Однако он стал "невольным лицом" продукта, Promobot демонстрирует на различных техно-выставках.

Promobot показывал андроида-Арни на CES в Лас-Вегасе в январе. После этого адвокат Шварценеггера отправил производителю письмо с требованием прекратить использовать его для продвижения бренда. Стартап, якобы, согласился, но Robo-C снова появился на Нью-Йоркской ярмарке игрушек в конце февраля. Итак, сейчас подан иск за "незаконное присвоение права Арнольда Шварценеггера на публичность". Представители 72-летнего актера не просто хотят добиться судебного запрета на использование образа Терминатора, но и хотят взыскать $10 млн и любой доход, полученный от робота.

Согласно веб-сайту Promobot, Robo-C стоит около $25 тыc., его можно "сделать похожим на любого человека на Земле", и он "имитирует более 600 выражений человеческого лица".