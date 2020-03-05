СБУ сообщила о подозрении "председателю фонда государственного имущества ДНР"
Об этом в четверг, 5 марта, сообщает пресс-центр СБУ.
"Досудебное расследование установило, что бывший работник коммунального предприятия Донецка с инженерным образованием в апреле 2015 года года был назначен на должность "главы фонда государственного имущества ДНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "чиновник" нелегитимного органа и сейчас занимается управлением объектами государственной собственности Украины, которые были реквизированы террористами.
"Именно на основании его решений осуществлялась незаконная приватизация, аренда, использование и отчуждение захваченных активов субъектов хозяйствования государственной формы собственности. В его сферу ответственности входили также хозяйственные общества с корпоративными правами украинского государства, находящиеся на временно подконтрольных террористам территориях Донетчины", - отмечают в пресс-службе.
Функционеру террористов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.
Постановлением следователя Управления СБ Украины в Житомирской области он объявлен в государственный розыск.
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