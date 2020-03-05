СБУ раскрыла коррупционную схему таможенников на Волыни

5 марта, 2020, 10:29

Служба безопасности Украины заявляет, что прекратила функционирование масштабной коррупционной схемы, организованной должностными лицами таможенного поста "Ковель".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Посредника и. о. начальника таможенного поста "Ковель" задержали после получения одной из частей неправомерной выгоды в размере $ 5440.

Силовики установили, что фигуранты систематически требовали и получали взятки от предпринимателей за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров в режиме "импорт".

Общая сумма полученного взятки составляла $ 12 000 240.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружили более $ 50 тыс.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) УК.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения.

Также СБУ проверяет на причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.