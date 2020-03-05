СБУ раскрыла коррупционную схему таможенников на Волыни
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Посредника и. о. начальника таможенного поста "Ковель" задержали после получения одной из частей неправомерной выгоды в размере $ 5440.
Силовики установили, что фигуранты систематически требовали и получали взятки от предпринимателей за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров в режиме "импорт".
Общая сумма полученного взятки составляла $ 12 000 240.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружили более $ 50 тыс.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) УК.
Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения.
Также СБУ проверяет на причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.
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