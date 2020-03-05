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Espreso.tvОбществоСБУ раскрыла коррупционную схему таможенников на Волыни

СБУ раскрыла коррупционную схему таможенников на Волыни

Служба безопасности Украины заявляет, что прекратила функционирование масштабной коррупционной схемы, организованной должностными лицами таможенного поста "Ковель".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Посредника и. о. начальника таможенного поста "Ковель" задержали после получения одной из частей неправомерной выгоды в размере $ 5440.

Силовики установили, что фигуранты систематически требовали и получали взятки от предпринимателей за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров в режиме "импорт".

Общая сумма полученного взятки составляла $ 12 000 240.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружили более $ 50 тыс.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) УК.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения.

Также СБУ проверяет на причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.

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