Самый богатый боксер мира Альварес договорился о третьем бое с Головкиным
Об этом стало известно после встречи Альвареса с исполнительным директором стримингового сервиса DAZN Джоном Скиппером, сообщает Vringe.com .
По итогам переговоров стало известно, что мексиканец в 2020 году проведет три боя. 2 мая в Лас-Вегасе (США) он сразится с чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) британцем Билли Джо Сондерсом.
12 сентября в Лас-Вегасе или в Арлингтоне (США) мексиканец третий раз встретится с обладателем титула IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным из Казахстана.
В декабре в Японии Альварес сразится с регулярным чемпионом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе Рьотою Мурата. Однако, этот поединок состоится только в том случае, если в противостоянии с Головкиным мексиканец избежит рассечений и травм.
По неофициальной информации, Головкин уже согласился на бой с Альваресом. В сентябре 2017 года их первое противостояние завершилось ничьей, через год победил мексиканец. Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе.
Журнал Forbes в 2019 году назвал Альвареса богатым боксером мира, он заработал $ 94 млн.
- 17 декабря 2019 Альварес отказался от титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе, который он отобрал у россиянина Сергея Ковалева.
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