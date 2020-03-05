Самый богатый боксер мира Альварес договорился о третьем бое с Головкиным

5 марта, 2020, 11:10

В сентябре 2020 году произойдет третий поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным

Об этом стало известно после встречи Альвареса с исполнительным директором стримингового сервиса DAZN Джоном Скиппером, сообщает Vringe.com .

По итогам переговоров стало известно, что мексиканец в 2020 году проведет три боя. 2 мая в Лас-Вегасе (США) он сразится с чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) британцем Билли Джо Сондерсом.

12 сентября в Лас-Вегасе или в Арлингтоне (США) мексиканец третий раз встретится с обладателем титула IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным из Казахстана.

В декабре в Японии Альварес сразится с регулярным чемпионом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе Рьотою Мурата. Однако, этот поединок состоится только в том случае, если в противостоянии с Головкиным мексиканец избежит рассечений и травм.

По неофициальной информации, Головкин уже согласился на бой с Альваресом. В сентябре 2017 года их первое противостояние завершилось ничьей, через год победил мексиканец. Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе.

Журнал Forbes в 2019 году назвал Альвареса богатым боксером мира, он заработал $ 94 млн.