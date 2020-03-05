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Espreso.tvОбществоСадовый отказывается вносить вопрос о выделении средств семьям погибших, - депутат Пак

Садовый отказывается вносить вопрос о выделении средств семьям погибших, - депутат Пак


фото: sykhiv.media
Городской глава Львова Андрей Садовый не включил проект постановления о ежемесячной муниципальной материальной помощи семьям погибших Героев в повестку дня пленарного заседания ЛГС

Как пишет "Четвертая студия" , об этом сообщила на своей странице в ФБ депутат Львовского городского совета Ульяна Пак.

"Руководство города избрало тактику« думать », а не решить проблему и взять на себя ответственность и поддержать ежемесячной муниципальной материальной помощи семье погибших Героев. Сегодня мэр не включил наш с Еленой Пасевич проект постановления в повестку дня пленарного заседания. Вместе с тем публично пообещал принять ее следующего пленарного заседания. Очень хочется в это верить. Стыдно и грустно, что решения, которые должны приниматься без колебаний, нуждаются в таких длительных размышлений ... ", - отмечается в заметке Ульяна Пак в ФБ.

Как сообщалось, Садовый затягивает с введением ежемесячной материальной помощи семьям погибших участников АТО / ООС.

 

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