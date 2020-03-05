Садовый отказывается вносить вопрос о выделении средств семьям погибших, - депутат Пак

5 марта, 2020, 13:52

Как пишет "Четвертая студия" , об этом сообщила на своей странице в ФБ депутат Львовского городского совета Ульяна Пак.

"Руководство города избрало тактику« думать », а не решить проблему и взять на себя ответственность и поддержать ежемесячной муниципальной материальной помощи семье погибших Героев. Сегодня мэр не включил наш с Еленой Пасевич проект постановления в повестку дня пленарного заседания. Вместе с тем публично пообещал принять ее следующего пленарного заседания. Очень хочется в это верить. Стыдно и грустно, что решения, которые должны приниматься без колебаний, нуждаются в таких длительных размышлений ... ", - отмечается в заметке Ульяна Пак в ФБ.

Как сообщалось, Садовый затягивает с введением ежемесячной материальной помощи семьям погибших участников АТО / ООС.