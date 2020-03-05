Рябошапка о "Слугах": "Некоторые из них по слогам читают, а уже разобрались, как работает Офис генпрокурора"
Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в комментарии журналистам, передает Еспресо.TV .
По его словам, часть депутатов не имеет необходимого уровня образования для оценки работы Офиса генпрокурора, а основная цель - "политизация работы" органа.
"Люди оценили, что работа отрицательна. Еще до отчета генерального прокурора они уже разобрались. Некоторые из них закончили только школу, но зато уже понимают, как работает Офис генпрокурора. Некоторые из них по слогам читают и им трудно говорить, слова подбирать, но они знают, как должна работать прокуратура. Еще до отчета они сделали вывод, что что-то не так", - отметил Рябошапка.
Он добавил, что, по его мнению, речь идет о политизации работы генерального прокурора.
"Им не нужна такая прокуратура, они увидели, что ничего решить в этой прокуратуре не могут, они видят, что ничего не могут решить в НАБУ, "порешать"... Когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает с Офисом генерального прокурора, - это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов", - пояснил генпрокурор.
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- Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что на должность Генпрокурора хотят назначить экс-нардепа "Слуги народа", и. о. председателя ГБР Ирину Венедиктову или нардепа от "СН" Сергея Ионушаса, чтобы вести политическую расправу над оппонентами. По словам Юрчишина, "Голос" не поддержит отставку в одном случае.
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