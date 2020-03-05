Россияне на Донбассе применили запрещенные минометы, ранены четверо бойцов ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 8 мин из минометов калибра 82 мм, а также 3 выстрела враг совершил со станковой противотанкового гранатомета; вблизи Мироновского - с 82-мм миномета - 4 мины; в районе населенного пункта Шумы - с станковой противотанкового гранатомета - 6 выстрелов рядом с Майским - с миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме того, за минувшие сутки оккупанты дважды осуществили провокационные обстрелы участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших в результате этих обстрелов нет. Огонь украинские военные в этом случае открывали.
4 марта в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
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