Россияне на Донбассе применили запрещенные минометы, ранены четверо бойцов ООС

5 марта, 2020, 07:26

В среду, 4 марта, российские оккупационные войска 6 раз обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 8 мин из минометов калибра 82 мм, а также 3 выстрела враг совершил со станковой противотанкового гранатомета; вблизи Мироновского - с 82-мм миномета - 4 мины; в районе населенного пункта Шумы - с станковой противотанкового гранатомета - 6 выстрелов рядом с Майским - с миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты дважды осуществили провокационные обстрелы участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших в результате этих обстрелов нет. Огонь украинские военные в этом случае открывали.

4 марта в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.