 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссия нарушает подписанное 34 странами соглашение об "открытом небе", - Пентагон

Россия нарушает подписанное 34 странами соглашение об "открытом небе", - Пентагон

Глава Пентагона Марк Эспер обвинил Россию в нарушении положений соглашения об "открытом небе"

Об этом сообщает Радио Свобода .

По словам Еспрера, Москва блокирует полеты самолетов США над Калининградом и в Грузии, несмотря на соглашение.

"Нам также отказывают в доступе к полетам в пределах военных учений ", - сказал он.

Договор об открытом небе начал действовать в 2002 году. Его подписали 34 страны, включая Россию. Он призван поднять уровень международной стабильности путем разрешения странам-подписантам осуществлять разведывательные полеты над своими территориями.

В последние годы наблюдатели США обвиняли Россию в злоупотреблении своими правами: осуществлении наблюдений с более продвинутым инструментарием и не только в рамках определенных маршрутов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 марта, 2020 четверг

4 марта, 2020 среда

больше новостей

5 марта, 2020 четверг

4 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать