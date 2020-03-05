Россия нарушает подписанное 34 странами соглашение об "открытом небе", - Пентагон

5 марта, 2020, 08:18

Глава Пентагона Марк Эспер обвинил Россию в нарушении положений соглашения об "открытом небе"

Об этом сообщает Радио Свобода .

По словам Еспрера, Москва блокирует полеты самолетов США над Калининградом и в Грузии, несмотря на соглашение.

"Нам также отказывают в доступе к полетам в пределах военных учений ", - сказал он.

Договор об открытом небе начал действовать в 2002 году. Его подписали 34 страны, включая Россию. Он призван поднять уровень международной стабильности путем разрешения странам-подписантам осуществлять разведывательные полеты над своими территориями.

В последние годы наблюдатели США обвиняли Россию в злоупотреблении своими правами: осуществлении наблюдений с более продвинутым инструментарием и не только в рамках определенных маршрутов.