"Вопрос не в скорости": Разумков ответил о назначении 4 министров и перезагрузке НБУ
5 марта, 2020, 15:27
Председатель ВР Украины Дмитрий Разумков рассказал, что ведутся консультации по кандидатурам на должности в министерствах, а также, что информации о перезагрузке НБУ у него нет
Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Я думаю, тут вопрос не в скорости, а в качестве принятия решений. Сейчас идут консультации по кандидатурам на те или иные должности, которые являются вакантными. На деятельность правительства и страны это плохо не влияет, поэтому сами структуры продолжают работать, есть заместители министров, есть первые заместители и система продолжает функционировать. Смена правительства не является турбулентной. Вы видите, что ситуация не изменилась в другую сторону, по сравнивнению со вчерашним днем", - заявил Разумков.
Разумков также заметил в связи со слухами о перезагрузке Нацбанка: "У меня такой информации пока нет".
- Напомним, ранее правления Национального банка Украины выпустило официальное обращение, в котором сообщил о давлении со стороны бывшего владельца ПриватБанка - олигарха Игоря Коломойского.
- В Нацбанке отмечают, что о том, что давление на учреждение осуществляет именно Игорь Коломойский свидетельствует участие в митингах под Нацбанком работников завода олигарха, информационную атаку на НБУ осуществляют на подконтрольных Коломойскому информационных ресурсах, а также при посредничестве депутата Александра Дубинского, ранее работавший на телеканале Коломойского.
- Митингующие перед зданием Национального банка Украины имеют главной целью срыв переговоров Украины с МВФ, поскольку Фонд настаивает на активизации работы государства по возврату средств обанкротившихся банков.
- По мнению народного депутата фракции "Слуга народа" Александр Качур, в его партии есть группа парламентариев, которые будут добиваться смены руководства Нацбанка.
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