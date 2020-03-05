"Вопрос не в скорости": Разумков ответил о назначении 4 министров и перезагрузке НБУ

5 марта, 2020, 15:27

Председатель ВР Украины Дмитрий Разумков рассказал, что ведутся консультации по кандидатурам на должности в министерствах, а также, что информации о перезагрузке НБУ у него нет

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Я думаю, тут вопрос не в скорости, а в качестве принятия решений. Сейчас идут консультации по кандидатурам на те или иные должности, которые являются вакантными. На деятельность правительства и страны это плохо не влияет, поэтому сами структуры продолжают работать, есть заместители министров, есть первые заместители и система продолжает функционировать. Смена правительства не является турбулентной. Вы видите, что ситуация не изменилась в другую сторону, по сравнивнению со вчерашним днем", - заявил Разумков.

Разумков также заметил в связи со слухами о перезагрузке Нацбанка: "У меня такой информации пока нет".