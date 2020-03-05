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Espreso.tvОбщество"Прозвучал призыв к будущему генпрокурору быть на 300% человеком Зеленского": Геращенко ответила на заявление Бужанского

"Прозвучал призыв к будущему генпрокурору быть на 300% человеком Зеленского": Геращенко ответила на заявление Бужанского

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что генпрокурор Руслан Рябошапка является прокурором пятого президента Петра Порошенко

Об этом он сказал во время заседания в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Уже весна. А где же посадки весной? Как вы помните, вся страна ждала, что посадки будут весной. Этого ждали не только избиратели президента Зеленского и "Слуги народа". Этого ждали все, кто не воспринимает 5 лет мародерства, 5 лет спекуляции на крови, на патриотизме наших граждан, 5 лет, когда нам врали и крали деньги. крали не только деньги - украли 5 лет жизни. Кто за это должен ответить? Наша страна не имеет генпрокурора Украины - есть генпрокурор Порошенко, генпрокурор "Европейской солидарности" господин Рябошапка. Посмотрите, кто защищает генпрокура - только две фракции - "ЕС" и "Голос", - сказал Бужанский.

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко ответила на слова Бужанского.

"Только что прозвучали недопустимые вещи по отношению к оппозиции, к фракции "Европейская солидарность". Выступающий на трибуне по сути признал, что единственная цель, которая ставилась генпрокурору - политические репрессии против оппонентов действующей партии власти. Я призываю людей, которые имеют в первую очередь юридический диплом, осознать: то, что прозвучало только что с трибуны, является основанием после любого дела подавать иски в Европейский суд по правам человека и говорить о том, что с высокой трибуны парламента прозвучал призыв к будущему генпрокурору быть на 300% генеральным прокурором Зеленского", - сказала Геращенко.

Она добавила, что ключевая задача, которая стоит - это не законность, а расправа с оппозицией, с политическими оппонентами.

  • Напомним, народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что фракция его партии не будет голосовать за отставку Рябошапки.
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