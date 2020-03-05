"Прозвучал призыв к будущему генпрокурору быть на 300% человеком Зеленского": Геращенко ответила на заявление Бужанского

5 марта, 2020, 19:26

Об этом он сказал во время заседания в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Уже весна. А где же посадки весной? Как вы помните, вся страна ждала, что посадки будут весной. Этого ждали не только избиратели президента Зеленского и "Слуги народа". Этого ждали все, кто не воспринимает 5 лет мародерства, 5 лет спекуляции на крови, на патриотизме наших граждан, 5 лет, когда нам врали и крали деньги. крали не только деньги - украли 5 лет жизни. Кто за это должен ответить? Наша страна не имеет генпрокурора Украины - есть генпрокурор Порошенко, генпрокурор "Европейской солидарности" господин Рябошапка. Посмотрите, кто защищает генпрокура - только две фракции - "ЕС" и "Голос", - сказал Бужанский.

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко ответила на слова Бужанского.

"Только что прозвучали недопустимые вещи по отношению к оппозиции, к фракции "Европейская солидарность". Выступающий на трибуне по сути признал, что единственная цель, которая ставилась генпрокурору - политические репрессии против оппонентов действующей партии власти. Я призываю людей, которые имеют в первую очередь юридический диплом, осознать: то, что прозвучало только что с трибуны, является основанием после любого дела подавать иски в Европейский суд по правам человека и говорить о том, что с высокой трибуны парламента прозвучал призыв к будущему генпрокурору быть на 300% генеральным прокурором Зеленского", - сказала Геращенко.

Она добавила, что ключевая задача, которая стоит - это не законность, а расправа с оппозицией, с политическими оппонентами.