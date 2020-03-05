"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Правительственная ротация: наступит ли конец эпохи бедности
5 марта, 2020, 17:27
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы обсудят причины и последствия отставки правительства Гончарука, а также первые шаги нового Кабинета Министров во главе с Денисом Шмыгалем.
Гости программы:
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Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"
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Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
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Соломия Бобровская, народный депутат, фракция "Голос"
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Сергей Шахов, народный депутат, группа "Доверие"
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Геннадий Зубко, вице-премьер-министр Украины (2014 - 2019)
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Сергей Таран, политолог
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