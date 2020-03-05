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Espreso.tvОбщество"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Правительственная ротация: наступит ли конец эпохи бедности

"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Правительственная ротация: наступит ли конец эпохи бедности

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят причины и последствия отставки правительства Гончарука, а также первые шаги нового Кабинета Министров во главе с Денисом Шмыгалем.

Гости программы:

  • Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"

  • Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"

  • Соломия Бобровская, народный депутат, фракция "Голос"

  • Сергей Шахов, народный депутат, группа "Доверие"

  • Геннадий Зубко, вице-премьер-министр Украины (2014 - 2019)

  • Сергей Таран, политолог

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