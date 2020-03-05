"Невероятное возвращение": Трамп прокомментировал успех Байдена на праймериз в супервторник

5 марта, 2020, 13:25

Президент США Дональд Трамп назвал "невероятным возвращением" результаты праймериз демократов, согласно которым бывший вице-президент Джо Байден победил в 10 из 14 штатов

Об этом сообщает NBC News .

"Я думаю, что праймериз вчера вечером были отличными. Это было отличное возвращение Джо Байдена. Невероятное возвращение", - заявил Трамп.

Трамп сообщил, что американские выборы "невозможно купить". В качестве примера он привел Майкла Блумберга и Тома Стейер, которые, по его словам, потратили на кампанию миллиард и 300 млн долларов соответственно.

"И теперь, кто знает, где Стейер. Он, вероятно, зализывает свои раны", - отметил Трамп.

Напомним, на праймериз Демократической партии США, которые прошли в так называемый "супервторник", лидирует бывший вице-президент Джо Байден.

Байден победил в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Мэн, Миннесота и Массачусетс.

Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс, одержал победу в своем родном Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии.

Трамп безоговорочно победил на праймериз республиканцев.