"Мы вывели наши отношения на другой уровень": Зеленский об Украине и Турции

Об этом он заявил в беседе с турецкими журналистами, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"С президентом Эрдоганом у нас была очень полезная встреча (в начале февраля, - ред.), и мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. Но мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень", - отметил Зеленский.

По его словам, для обеих стран очень важно завершения подписания Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). До этого остался всего один шаг.

Также президенты во время встречи обсудили вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики.

Президент Украины отметил, что важно и большое уважение Турции к территориальной целостности и суверенитету Украины.