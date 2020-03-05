"Мы вывели наши отношения на другой уровень": Зеленский об Украине и Турции
Об этом он заявил в беседе с турецкими журналистами, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"С президентом Эрдоганом у нас была очень полезная встреча (в начале февраля, - ред.), и мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. Но мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень", - отметил Зеленский.
По его словам, для обеих стран очень важно завершения подписания Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). До этого остался всего один шаг.
Также президенты во время встречи обсудили вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики.
Президент Украины отметил, что важно и большое уважение Турции к территориальной целостности и суверенитету Украины.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о расширении сотрудничества с Турцией в военно-промышленной сфере.
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