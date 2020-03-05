 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Мы вывели наши отношения на другой уровень": Зеленский об Украине и Турции

"Мы вывели наши отношения на другой уровень": Зеленский об Украине и Турции

Президент Владимир Зеленский отмечает, что отношения между Украиной и Турцией имеют значительный потенциал для развития и уже сейчас вышли на новый уровень

Об этом он заявил в беседе с турецкими журналистами, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"С президентом Эрдоганом у нас была очень полезная встреча (в начале февраля, - ред.), и мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. Но мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень", - отметил Зеленский.

По его словам, для обеих стран очень важно завершения подписания Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). До этого остался всего один шаг.

Также президенты во время встречи обсудили вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики.

Президент Украины отметил, что важно и большое уважение Турции к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать