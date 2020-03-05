"Кумир для быдла" и "Слуга Кремля": нового министра Немчинова вызвали на фракцию для объяснения сообщений о Зеленском

5 марта, 2020, 18:41

Министра без портфеля Олега Немчинова, сменившего на посту Дубилета, "Слуги" вызвали "на ковер" за сообщения в соцсети

Об этом сообщил нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.

В ходе избирательной кампании 2019 года новый министр резко критиковал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Позже он участвовал в праймериз в избирательный список партии "Европейская солидарность" на парламентских выборах.

В частности, "Обозреватель" опубликовал несколько скриншотов страницы Немчинова в Facebook. Так, в феврале 2019-го чиновник перепостил запись, в которой Зеленского называли "кумиром быдла", а также сопровождал хэштег #слугакремля видео юмористического номера с участием Зеленского.

Также пользователи соцсетей отметили, что новый министр без портфеля участвовал в предвыборах в парламентский список "Европейской солидарности"

После публикаций в СМИ Немчинов написал, что "недоброжелатели искажают" информацию с его Facebook.

"Я благодарю премьер-министра за предложением стать частью правительственной команды, а президента за то, что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренение коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году!" - добавил Немчинов.