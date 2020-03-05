 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Как случилось, что нардепы изменили отношение к Рябошапке буквально за несколько дней?" - Портников

"Как случилось, что нардепы изменили отношение к Рябошапке буквально за несколько дней?" - Портников

Генеральный прокурор Рябошапка долгое время не вызывал замечаний президента Зеленского, напоминает Портников

Об этом журналист Виталий Портников рассказал в эфире программы "Политклуб" на Еспресо.TV.

"Генпрокурор Рябошапка не вызывал замечаний президента Украины и вызвал эти замечания буквально в день голосования по недоверию. Президент Украины, когда поехал на Полтавщину, сказал, что по его мнению генеральный прокурор недорабатывает. Хотя несколько дней назад была встреча генерального прокурора с президентом, во время которой обсуждались рабочие моменты и не обсуждалась отставка главы ГПУ. Как случилось, что Рада, большинство депутатов которой хвастались успехами со стороны ГПУ, изменила отношение к генпрокурору на противоположное буквально за несколько дней?" - сказал Портников.

По его словам, такие неожиданные изменения настроений ощущались и в вопросе об отставке правительства Алексея Гончарука. Оценки работы правительства со стороны Офиса президента были положительными, но внезапно произошли изменения и оценки превратились в весьма негативные.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать