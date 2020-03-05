"Как случилось, что нардепы изменили отношение к Рябошапке буквально за несколько дней?" - Портников
Об этом журналист Виталий Портников рассказал в эфире программы "Политклуб" на Еспресо.TV.
"Генпрокурор Рябошапка не вызывал замечаний президента Украины и вызвал эти замечания буквально в день голосования по недоверию. Президент Украины, когда поехал на Полтавщину, сказал, что по его мнению генеральный прокурор недорабатывает. Хотя несколько дней назад была встреча генерального прокурора с президентом, во время которой обсуждались рабочие моменты и не обсуждалась отставка главы ГПУ. Как случилось, что Рада, большинство депутатов которой хвастались успехами со стороны ГПУ, изменила отношение к генпрокурору на противоположное буквально за несколько дней?" - сказал Портников.
По его словам, такие неожиданные изменения настроений ощущались и в вопросе об отставке правительства Алексея Гончарука. Оценки работы правительства со стороны Офиса президента были положительными, но внезапно произошли изменения и оценки превратились в весьма негативные.
- Напомним, Рада отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.
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