"Как случилось, что нардепы изменили отношение к Рябошапке буквально за несколько дней?" - Портников

5 марта, 2020, 21:47

Генеральный прокурор Рябошапка долгое время не вызывал замечаний президента Зеленского, напоминает Портников

Об этом журналист Виталий Портников рассказал в эфире программы "Политклуб" на Еспресо.TV.

"Генпрокурор Рябошапка не вызывал замечаний президента Украины и вызвал эти замечания буквально в день голосования по недоверию. Президент Украины, когда поехал на Полтавщину, сказал, что по его мнению генеральный прокурор недорабатывает. Хотя несколько дней назад была встреча генерального прокурора с президентом, во время которой обсуждались рабочие моменты и не обсуждалась отставка главы ГПУ. Как случилось, что Рада, большинство депутатов которой хвастались успехами со стороны ГПУ, изменила отношение к генпрокурору на противоположное буквально за несколько дней?" - сказал Портников.

По его словам, такие неожиданные изменения настроений ощущались и в вопросе об отставке правительства Алексея Гончарука. Оценки работы правительства со стороны Офиса президента были положительными, но внезапно произошли изменения и оценки превратились в весьма негативные.