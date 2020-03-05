"Гиви любил женщин и ему их привозили": агент СБУ Сугерий рассказал об уничтожении главаря боевиков
Об этом сообщает Цензор.Нет.
"Дело еще не закрыто, поэтому и не описано публично. Еще идет следствие ФСБ. Как бы я не уклонялся, они мне объясняют: "Твоя задача - обеспечить прикрытие девушке", с которой я ездил. Гиви после ликвидации Моторолы вообще боялся куда-то выйти. Гиви любил женщин и ему их привозили. Затем туда проникла девушка - наш агент. Известная блондинка. Я подробностей не знаю, но как-то заложила взрывчатку и утром, когда Гиви пришел на работу, это устройство сработало", - рассказал Сугерий.
Взрыв был сильным, поэтому шансов на выживание не было. Спецслужбы "ДНР" заявили, что 7 февраля 2017 года в расположении воинской части прошла 20-летняя студентка Киевского института культуры и искусств Анастасия Петрига и именно она оставила взрывчатку в кабинете Гиви.
Операция планировалась и готовилась два года. Гиви был последним "раскрученным" в росСМИ медийным предводителем наемников на оккупированных территориях, который находился на службе.
8 февраля 2017 года в своем кабинете, в оккупированном Донецке, был ликвидированной террорист Гиви (Михаил Толстых).
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