"Дочь" российского банка ВЭБ продали в Украине за 270 млн. В Москве угрожают арестовать активы Украины

5 марта, 2020, 12:40

Более 99,7% акций Проминвестбанка, принадлежащих российской госкорпорации "ВЕБ.РФ", продали за более 268, 7 млн грн на фондовой бирже ПФТС

Об этом сообщили на сайте биржи без указания имени покупателя.

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ намерена добиваться конфискации активов Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки из-за потери дочернего "Проминвестбанка". Об этом говорится в заявлении ВЭБ, сообщают российские СМИ.

В корпорации также отметили, что будут защищать свои права в судебных инстанциях на территории России, Украины и в международном арбитраже.

Напомним, в конце весны 2018 Третейский суд в Гааге решил, что Россия должна выплатить украинским компаниям $ 159 млн убытков, причиненных аннексией Крыма.

Осенью прошлого года Апелляционный суд Киева арестовал акции дочерних структур всех российских госбанков, включая Проминвестбанк. Это повлекло за собой ряд судебных разбирательств. Однако акции банка все же пытались дважды продать на украинской фондовой бирже ПФТС, несмотря на решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о том, что Украина не имеет на это права.

"ВЕБ.РФ" считала продажу акций Проминвестбанка на торгах незаконным, поэтому рекомендовала всем потенциальным участникам аукциона воздержаться, чтобы избежать судебных разбирательств в будущем.

Справка. Проминвестбанк основан в 1992 году. На 1 октября 2019 по размеру активов (более 37,6 млрд грн) занимал двенадцатое место среди 76 действующих банков Украины. ВЭБ владеет Проминвестбанком с 2008 года (99,8%), свои инвестиции в развитие украинского филиала российская госкорпорация оценивает в $ 2,7 млрд.