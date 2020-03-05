"Бужанский и Дубинский буквально "порвали" генпрокурора". Соцсети об отставке Рябошапки

5 марта, 2020, 20:08

Сеть отреагировала на отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки

Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей соцсетей для читателей.

"Бужанский и Дубинский буквально "порвали" генпрокурора Рябошапку. Но 7 месяцев назад Бужанский и Дубинский голосовали за этого же Рябошапку как члена своей Зе-команды. То есть, это свирепое побоище продолжается внутри "Слуги народа". Из Рябошапки не удастся сделать "ражеского агента", потому что он свой. Просто назначили, просто "загрызли", - написал на странице в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.