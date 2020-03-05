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Espreso.tvОбщество"Бужанский и Дубинский буквально "порвали" генпрокурора". Соцсети об отставке Рябошапки

"Бужанский и Дубинский буквально "порвали" генпрокурора". Соцсети об отставке Рябошапки

Сеть отреагировала на отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки

Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей соцсетей для читателей.

"Бужанский и Дубинский буквально "порвали" генпрокурора Рябошапку. Но 7 месяцев назад Бужанский и Дубинский голосовали за этого же Рябошапку как члена своей Зе-команды. То есть, это свирепое побоище продолжается внутри "Слуги народа".  Из Рябошапки не удастся сделать "ражеского агента", потому что он свой. Просто назначили, просто "загрызли", - написал на странице в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.

  • Напомним, Рада отправила в отставку генерального прокурора Рябошапку.

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