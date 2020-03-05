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Espreso.tvЭкономика"АвтоКрАЗ" - за экологичность и безопасность: завершен очередной этап подготовки к введению экологического стандарта Евро- 6

"АвтоКрАЗ" - за экологичность и безопасность: завершен очередной этап подготовки к введению экологического стандарта Евро- 6

Согласно внесенным изменениям в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой регистрации транспортных средств", обязательное соответствие транспортных средств, которые проходят первую государственную регистрацию в Украине, экологическим нормам не ниже уровня Евро-6 перенесено с 1 января 2020 года на 1 января 2025 года

Невзирая на увеличение срока действия экологических норм не ниже уровня Евро-5, ЧАО "АвтоКрАЗ" продолжает проводить принятый курс по расширению модельного ряда  в производстве транспортных средств с использованием двигателей, которые отвечают экологическому уровню "Евро-6" и уверенно преодолевает все этапы на пути сертификации своей продукции.

Завершен следующий этап из проведения подтверждения соответствия (сертификации) традиционных серийных двухосных полноприводных автомобилей капотной компоновки КрАЗ-5233ВЕ-600 и его шасси КрАЗ-5233НЕ-600 с дизельными двигателями мощностью 375 л.с., модели которых уже сертифицированы в соответствии с требованиями экологического уровня Евро- 6.

По результатам проведенных сертификационных работ, Органом по сертификации ГП "ГОСАВТОТРАНСНИИПРОЕКТ" (г. Киев) оформлен  и выдан  ЧАО "АвтоКрАЗ" Сертификат подтверждения типа № UA*46a (b) *0350*03.

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