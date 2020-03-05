"АвтоКрАЗ" - за экологичность и безопасность: завершен очередной этап подготовки к введению экологического стандарта Евро- 6
Невзирая на увеличение срока действия экологических норм не ниже уровня Евро-5, ЧАО "АвтоКрАЗ" продолжает проводить принятый курс по расширению модельного ряда в производстве транспортных средств с использованием двигателей, которые отвечают экологическому уровню "Евро-6" и уверенно преодолевает все этапы на пути сертификации своей продукции.
Завершен следующий этап из проведения подтверждения соответствия (сертификации) традиционных серийных двухосных полноприводных автомобилей капотной компоновки КрАЗ-5233ВЕ-600 и его шасси КрАЗ-5233НЕ-600 с дизельными двигателями мощностью 375 л.с., модели которых уже сертифицированы в соответствии с требованиями экологического уровня Евро- 6.
По результатам проведенных сертификационных работ, Органом по сертификации ГП "ГОСАВТОТРАНСНИИПРОЕКТ" (г. Киев) оформлен и выдан ЧАО "АвтоКрАЗ" Сертификат подтверждения типа № UA*46a (b) *0350*03.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-