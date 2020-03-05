Ощадбанк объявил конкурс на должность председателя правления
Об этом говорится в сообщении финучреждения.
Конкурс состоит из трех этапов. Первый - подача документов - продлится до 26 марта. После чего будут отобраны от трех до десяти кандидатов, которые пройдут собеседования с номинационных комитетом (с 13 по 16 апреля). Собеседование финалистов с наблюдательным советом Ощадбанка состоится до 23 апреля.
Претендент на должность председателя правления должен соответствовать следующим требованиям: высшее (финансы, деловое администрирование, экономика, право); дополнительное образование в сфере корпоративного управления; опыт работы в банковском секторе - не менее 10 лет (в том. ч. на руководящих должностях - не менее 5 лет); опыт кризисного менеджмента, опыт работы с неработающими кредитами NPL и тому подобное.
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