Ощадбанк объявил конкурс на должность председателя правления

5 марта, 2020, 14:14

Государственный "Ощадбанк" в соответствии с решением наблюдательного совета объявил о проведении конкурса на должность председателя правления банка

Об этом говорится в сообщении финучреждения.

Конкурс состоит из трех этапов. Первый - подача документов - продлится до 26 марта. После чего будут отобраны от трех до десяти кандидатов, которые пройдут собеседования с номинационных комитетом (с 13 по 16 апреля). Собеседование финалистов с наблюдательным советом Ощадбанка состоится до 23 апреля.

Претендент на должность председателя правления должен соответствовать следующим требованиям: высшее (финансы, деловое администрирование, экономика, право); дополнительное образование в сфере корпоративного управления; опыт работы в банковском секторе - не менее 10 лет (в том. ч. на руководящих должностях - не менее 5 лет); опыт кризисного менеджмента, опыт работы с неработающими кредитами NPL и тому подобное.