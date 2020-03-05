Оккупанты полтора часа обстреливали позиции и ООС с запрещенных калибров, - Штаб
Об этом сообщил пресс-центр ООС.
"Сегодня, 5 марта, в период с 09.30 по 11.00., Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово и Авдеевка", - говорится в сообщении.
Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, применяя вооружение, запрещенное минского договоренностями.
Так, по украинским защитникам вблизи Новотошковское российские оккупанты выпустили 10 мин из 120-мм минометов. Далее противник атаковал наши позиции неподалеку Орехово из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм. В то же время из оккупированного Спартака враг вел огонь по защитникам Авдеевки из минометов 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также противник применил противотанковый ракетный комплекс, говорится в сообщении.
По подтвержденным данным, пропагандисты противника спланировали акцию по дискредитации Объединенных сил, надеясь спровоцировать украинские подразделения на массированную ответ и получить кадры для того, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в нарушении Минских договоренностей и обстреле мирных населенных пунктов. Вражеская провокация не удалась.
Зато, украинские защитники успешными точечными огневыми ударами, применяя соответствующее вооружение, нанесли поражение по огневых средствах противника и дали российским оккупантам достойный отпор.
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