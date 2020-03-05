Оккупанты обстреляли участок разведения сил в районе Петровского
5 марта, 2020, 22:34
На участке разведения в районе Петровского наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрелы боевиков
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
Отмечается, что на протяжении 4 марта боевики дважды обстреливали участки разведения в присутствии патруля наблюдателей ОБСЕ, применив стрелковое оружие. В штабе отмечают, что украинские военные придерживаются достигнутых договоренностей и огонь в ответ не открывают.
Также, по данным отчета ОБСЕ, 1 марта камера в Петровском зафиксировала разрывы двух снарядов и 8 дульных вспышек - все в пределах участка разведения сил.
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