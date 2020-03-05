 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли участок разведения сил в районе Петровского

Оккупанты обстреляли участок разведения сил в районе Петровского

На участке разведения в районе Петровского наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрелы боевиков

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что на протяжении 4 марта боевики дважды обстреливали участки разведения в присутствии патруля наблюдателей ОБСЕ, применив стрелковое оружие. В штабе отмечают, что украинские военные придерживаются достигнутых договоренностей и огонь в ответ не открывают.

Также, по данным отчета ОБСЕ, 1 марта камера в Петровском зафиксировала разрывы двух снарядов и 8 дульных вспышек - все в пределах участка разведения сил.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать