Оккупанты обстреляли участок разведения сил в районе Петровского

5 марта, 2020, 22:34

На участке разведения в районе Петровского наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрелы боевиков

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что на протяжении 4 марта боевики дважды обстреливали участки разведения в присутствии патруля наблюдателей ОБСЕ, применив стрелковое оружие. В штабе отмечают, что украинские военные придерживаются достигнутых договоренностей и огонь в ответ не открывают.

Также, по данным отчета ОБСЕ, 1 марта камера в Петровском зафиксировала разрывы двух снарядов и 8 дульных вспышек - все в пределах участка разведения сил.