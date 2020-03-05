Обладателя "Золотого мяча" схватили в Парагвае с поддельным паспортом
Об этом сообщает As .
Роналдинью был задержан в Парагвае, куда он прибыл для презентации бесплатной программы здравоохранения для детей. Прокуратура Асунсьона выдала ордер на арест 39-летнего бразильца по подозрению на въезд в страну по поддельному паспорту. Надзорный орган получил соответствующий сигнал от сотрудников аэропорта. За аналогичное преступление арест грозит и Роберто де Ассиш, брату Роналдиньо, который прибыл в Парагвай вместе с бывшим футболистом.
Сейчас Роналдиньо и его брат находятся под стражей в гостинице, а третий человек, который сопровождал бразильцев была арестована.
Роналдинью является одним из величайших бразильских футболистов в истории. в 2005 году он стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту мира. Также он дважды признавался игроком года по версии ФИФА. В 2002 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.
Роналдинью побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов.
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